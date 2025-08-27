Monsoni, inondazioni e frane in India: almeno 30 morti nel Nord/Ovest

MeteoWeb

Decine di persone sono morte in India a causa delle inondazioni e delle frane provocate dalle forti piogge monsoniche nella regione himalayana indiana del Jammu e Kashmir: al momento sarebbero 30 le vittime, come riportato da funzionari e media locali, secondo cui sono state provocate da una frana sulla strada che conduce al santuario indù Vaishno Devi.