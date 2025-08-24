Montagna, in corso le ricerche di un disperso sulle Apuane

MeteoWeb

Le due stazioni apuane del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano di Querceta e Massa sono impegnate da venerdì pomeriggio nelle ricerche di una persona dispersa sulle Alpi Apuane. L’attivazione è avvenuta su indicazione della Prefettura a seguito del ritrovamento dell’auto da parte dei carabinieri di Seravezza. Il primo giorno è stato svolto un lavoro di valutazione e indagine sulle possibili vie escursionistiche prese dallo scomparso battendo i sentieri con unità cinofila. È stata individuata come zona l’itinerario sentieristico 140 che copre una via di cresta a cavallo del confine delle zone di competenza delle stazioni di Querceta e Massa.

Ieri sono state svolte operazioni di bonifica che hanno coinvolto 2 unità cinofile e 8 tecnici delle due stazioni. Le operazioni sono proseguite assieme ai vigili del fuoco eseguendo anche elitrasporto delle squadre composte da 2 tecnici e un cinofilo. Le operazioni, compatibilmente con le condizioni meteo, proseguiranno anche oggi.