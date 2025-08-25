Montagna, donna precipita in un dirupo e muore sul Pizzo Berro, nel Maceratese

L'incidente è avvenuto mentre la vittima, precipitata per circa 35 metri, era in compagna del marito medico e di altri due escursionisti

elicottero vigili fuoco
MeteoWeb

Durante un’escursione su un sentiero di montagna piuttosto esposto sul Pizzo Berro in territorio di Ussita, nel Maceratese, una donna di 64 anni, torinese, è precipitata per circa 35 metri, perdendo la vita. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 mentre la vittima era in compagna del marito medico e di altri due escursionisti che non hanno invece subito alcuna conseguenza. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con l’elicottero Drago 54 da Pescara per recuperare il corpo senza vita della donna e il Soccorso Alpino che ha assistito e riportato a valle gli altri escursionisti.

Ultimi approfondimenti di ALTRE SCIENZE