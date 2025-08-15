Montagna, escursionista trovato morto in Veneto: si ipotizza malore

MeteoWeb

Poco prima delle 19 di ieri, giovedì 14 agosto, è arrivata la segnalazione di un uomo che non mostrava segni di vita, rinvenuto sul Monte Novegno, in Veneto. A lanciare l’allarme alcuni passanti, che si erano imbattuti nel suo corpo esanime, lungo il sentiero della Casara Vecchia. Una squadra del Soccorso Alpino di Schio si è avvicinata con i mezzi, per poi raggiungere il punto, non distante dalla strada, assieme al personale sanitario dell’automedica, che ha potuto solamente constatare il decesso di P.M., 51 anni, di Schio. Ne dà notizia il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto.

A causare il decesso un malore. L’uomo si era probabilmente sentito male mentre camminava e aveva solo avuto il tempo di togliersi lo zaino e sedersi. I soccorritori hanno provveduto a trasportare la salma sulla strada, per affidarla ai Carabinieri e al carro funebre.