Montagna: incidente sulla Cima Grande di Lavaredo, grave alpinista

Alpinista gravemente ferito dopo caduta lungo la via normale alla Cima Grande di Lavaredo

Tre Cime di Lavaredo
MeteoWeb

Un alpinista 53enne di Velturno è rimasto gravemente ferito dopo una caduta di circa 15 metri lungo la via normale alla Cima Grande di Lavaredo, ad Auronzo di Cadore (Belluno). L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina ed è stato segnalato da testimoni. L’uomo, cosciente ma con politrauma, è stato soccorso dal tecnico di elisoccorso e da un’equipe medica calati in due rotazioni tra la Piramide e la Grande. Dopo le prime cure, è stato imbarellato, recuperato con verricello di 75 metri e trasferito all’ospedale di Treviso.

Ultimi approfondimenti di NEWS