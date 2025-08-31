Montagna: incidente sulla Cima Grande di Lavaredo, grave alpinista

MeteoWeb

Un alpinista 53enne di Velturno è rimasto gravemente ferito dopo una caduta di circa 15 metri lungo la via normale alla Cima Grande di Lavaredo, ad Auronzo di Cadore (Belluno). L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina ed è stato segnalato da testimoni. L’uomo, cosciente ma con politrauma, è stato soccorso dal tecnico di elisoccorso e da un’equipe medica calati in due rotazioni tra la Piramide e la Grande. Dopo le prime cure, è stato imbarellato, recuperato con verricello di 75 metri e trasferito all’ospedale di Treviso.