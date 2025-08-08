Si è concluso da poco un intervento del Soccorso Alpino Valdostano sulla parete sud della Piramide Vincent (Gressoney-Monte Rosa) per il recupero di una cordata di due alpinisti caduti dalla parete per circa 30 metri e andati a fermarsi nel crepaccio terminale della parete. I due sono stati recuperati e trasferiti in pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie. Le loro condizioni sono in fase di valutazione.
Montagna, recuperati due alpinisti caduti in un crepaccio sul Monte Rosa
Due alpinisti sono caduti dalla parete sud della Piramide Vincent per circa 30 metri, andando a fermarsi nel crepaccio terminale
MeteoWeb