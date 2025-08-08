Montagna, recuperati due alpinisti caduti in un crepaccio sul Monte Rosa

MeteoWeb

Si è concluso da poco un intervento del Soccorso Alpino Valdostano sulla parete sud della Piramide Vincent (Gressoney-Monte Rosa) per il recupero di una cordata di due alpinisti caduti dalla parete per circa 30 metri e andati a fermarsi nel crepaccio terminale della parete. I due sono stati recuperati e trasferiti in pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie. Le loro condizioni sono in fase di valutazione.