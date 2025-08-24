Montagna: salvata escursionista colta da malore sulla Via degli Dei

Una donna è stata colta da un malore durante un'escursione lungo il sentiero 743 della Via degli Dei, in località Capanna Sicuteri

elisoccorso
MeteoWeb

Durante un’escursione sul sentiero 743 della Via degli Dei, in località Capanna Sicuteri, una donna è stata colta da un malore. L’allarme è scattato alle 10:55 e i Vigili del fuoco di Firenze, con il distaccamento di Marradi, sono intervenuti per raggiungere la zona impervia di Prato all’Albero, dove hanno collaborato con il 118. Vista la complessità dell’intervento, è stato richiesto l’elisoccorso regionale Pegaso 1. La donna è stata stabilizzata e trasferita per accertamenti: le sue condizioni non risultano gravi. L’operazione si è conclusa con successo grazie al coordinamento tra soccorritori.

