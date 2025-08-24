Montagna: salvata escursionista colta da malore sulla Via degli Dei

MeteoWeb

Durante un’escursione sul sentiero 743 della Via degli Dei, in località Capanna Sicuteri, una donna è stata colta da un malore. L’allarme è scattato alle 10:55 e i Vigili del fuoco di Firenze, con il distaccamento di Marradi, sono intervenuti per raggiungere la zona impervia di Prato all’Albero, dove hanno collaborato con il 118. Vista la complessità dell’intervento, è stato richiesto l’elisoccorso regionale Pegaso 1. La donna è stata stabilizzata e trasferita per accertamenti: le sue condizioni non risultano gravi. L’operazione si è conclusa con successo grazie al coordinamento tra soccorritori.