Montagna: trovato morto l’alpinista disperso in Valtellina

È stato ritrovato senza vita questa mattina dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio l’alpinista 37enne originario del Milanese, disperso da ieri sui monti del territorio comunale di Val Masino, in Valtellina. L’uomo sarebbe precipitato durante un’escursione in alta quota. Le operazioni di recupero del corpo sono tuttora in corso. Le ricerche, coordinate anche dal Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna e dai vigili del fuoco, erano state interrotte ieri sera alle 22 a causa del buio e sono riprese all’alba con il supporto dei carabinieri rocciatori.