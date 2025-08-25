Monte Bianco: travolto da seracco, alpinista italiano morto sul versante francese

Monte Bianco: alpinista lombardo morto sul mont Blanc du Tacul travolto da un seracco assieme al compagno di scalata

Sul Monte Bianco temperatura sopra lo zero per 33 ore
Tragedia ieri sul versante francese del Monte Bianco: un alpinista lombardo è morto sul mont Blanc du Tacul. L’uomo è stato travolto da un seracco assieme a un compagno di scalata. Quest’ultimo, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato soccorso dal Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (Pghm) di Chamonix ed è stato portato all’ospedale di Sallanches, in alta Savoia.

