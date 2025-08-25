Monte Bianco: travolto da seracco, alpinista italiano morto sul versante francese

MeteoWeb

Tragedia ieri sul versante francese del Monte Bianco: un alpinista lombardo è morto sul mont Blanc du Tacul. L’uomo è stato travolto da un seracco assieme a un compagno di scalata. Quest’ultimo, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato soccorso dal Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (Pghm) di Chamonix ed è stato portato all’ospedale di Sallanches, in alta Savoia.