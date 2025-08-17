Monte Pence, escursionista muore dopo una caduta nel cuneese

MeteoWeb

Un escursionista è morto dopo essere caduto sul Monte Pence nel cuneese. L’allarme è stato lanciato intorno alle 13.30 da alcune persone che si trovavano sul posto e hanno assistito alla caduta di un uomo dalla cima della montagna. Sul posto è stato immediatamente inviato uno degli elicotteri del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che ha individuato la compagna dell’uomo in posizione pericolante mettendola in sicurezza e poi ha sbarcato l’equipe nel punto dove l’uomo aveva terminato la caduta. Sono state avviate le manovre di rianimazione finché il medico ha potuto soltanto constatare il decesso.

Il recupero della salma, dopo l’autorizzazione della procura, è avvenuto con la collaborazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che ha gestito le operazioni di Polizia Giudiziaria.