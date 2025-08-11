Monte Viseggi, tre serate di scienza, emozione e stelle cadenti

MeteoWeb

Dopo le prime serate di agosto in cui la luminosità della Luna ha reso difficile l’osservazione delle stelle cadenti, il Parco Scientifico e Osservatorio Astronomico di Monte Viseggi si prepara ad accogliere il pubblico per l’evento più atteso dell’estate: le Notti delle Perseidi, in programma 16, 17 e 18 agosto 2025. Tre serate all’insegna della divulgazione scientifica, della buona cucina e dello spettacolo del cielo, organizzate dall’Associazione Astrofili Spezzini. Il programma prevede l’apertura del parco dalle ore 19:30, con cena all’aperto al tramonto grazie alle specialità di Michémey e alla birra artigianale del Birrificio del Golfo.

La serata proseguirà con lo spettacolo di Sabrina Mugnos, scrittrice e divulgatrice scientifica, che accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante tra i misteri dell’Universo. Seguiranno la visita alle strutture del Parco Scientifico di Monte Viseggi e l’osservazione con i telescopi degli oggetti più affascinanti del cielo estivo, incluso Saturno, il “Signore degli Anelli”.

Il grande prato del parco unito a temperature gradevoli sarà a disposizione per ammirare lo sciame meteorico delle Perseidi, che quest’anno regalerà il meglio dello spettacolo grazie all’assenza della Luna. L’esperienza sarà arricchita dalla possibilità di gustare il gelato artigianale di Lino e da un comodo servizio navetta gratuito dal bivio fino all’osservatorio.

Come avviene per tutti gli eventi del parco, i posti sono limitati e la richiesta è già elevata: si raccomanda pertanto di prenotare con anticipo.

Il link per l’acquisto dei biglietti è disponibile sul sito e sui canali social dell’Associazione Astrofili Spezzini