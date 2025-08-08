Morto l’ex astronauta Jim Lowell, comandante della missione Apollo 13

MeteoWeb

Addio a Jim Lovell: l’astronauta statunitense, comandante della missione Apollo 13, è morto ieri a Lake Forest, in Illinois, all’età di 97 anni. Lo rende noto la NASA, che ha sottolineato che “il carattere e il coraggio incrollabile di Jim hanno aiutato la nostra nazione a raggiungere la Luna e hanno trasformato una potenziale tragedia in un successo da cui abbiamo imparato moltissimo”. Lovell, infatti, ha contribuito a trasformare una missione lunare fallita in un trionfo dell’ingegneria improvvisata. “Piangiamo la sua scomparsa anche se celebriamo i suoi successi”, ha aggiunto l’agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale degli Stati Uniti d’America.

Nato a Cleveland il 25 marzo 1928, Lovell ha volato quattro volte – Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8 e Apollo 13 – con i due voli Apollo che hanno affascinato la gente sulla Terra. Nel 1968, l’equipaggio dell’Apollo 8 composto da Lovell, Frank Borman e William Anders fu il primo a lasciare l’orbita terrestre e il primo a volare verso la Luna. Non riuscirono ad atterrare, ma misero gli Stati Uniti davanti ai sovietici nella corsa allo spazio.