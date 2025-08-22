È morto il fisico tedesco Herwig Schopper, trasformò il CERN

MeteoWeb

È scomparso a 101 anni Herwig Schopper, fisico tedesco e figura centrale della scienza europea, che ha guidato il CERN dal 1981 al 1988 lasciando un segno indelebile nella fisica delle particelle. Durante il suo mandato, Schopper ha reso possibile la costruzione del LEP, il più grande acceleratore di elettroni e positroni mai realizzato, e ha posto le basi per il futuro Large Hadron Collider. Sotto la sua direzione il CERN ha vissuto uno dei suoi momenti più alti: la scoperta dei bosoni W e Z nel 1983, che valse il Nobel a Carlo Rubbia e Simon van der Meer.

La sua carriera è stata costellata di successi, dal ruolo di fondatore e direttore del Desy in Germania alla promozione della cooperazione scientifica internazionale. Visionario instancabile, ha dato vita anche al progetto Sesame in Medio Oriente, modello di collaborazione tra paesi in conflitto.