La mossa delle maggiori raffinerie statali indiane sull’acquisto di petrolio

Indian Oil Corp (IOC) e Bharat Petroleum, le maggiori raffinerie statali indiane, hanno acquistato almeno 22 milioni di barili di greggio non russo con consegna a settembre e ottobre, secondo quanto riferito da fonti commerciali, dopo che gli Stati Uniti hanno fatto pressione sull’India affinché interrompa gli acquisti dalla Russia. Le raffinerie statali indiane erano state in gran parte assenti dal mercato spot dal 2022, diventando invece uno dei pochi acquirenti di greggio russo più economico dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Le raffinerie hanno sospeso gli acquisti russi a fine luglio, a seguito delle pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nella sua ultima gara d’appalto, IOC ha acquistato 2 milioni di barili di greggio statunitense Mars, 2 milioni di barili di greggio brasiliano e un altro milione di barili di greggio libico con consegna a domicilio, hanno riferito le fonti, aggiungendo che BP ha venduto il carico di greggio Mars ad alto tenore di zolfo a 1,5-2 dollari al barile in più rispetto alle quote di Dubai di settembre.

Le indiscrezioni

Secondo quanto riferito dalle fonti, il trader europeo Petraco ha venduto 1 milione di barili di greggio libico Sarir e Mesla, mentre Totsa, la divisione commerciale di TotalEnergies, ha venduto 2 milioni di barili di greggio brasiliano Sepia e Sururu. I prezzi per questi carichi non sono stati comunicati. Questi accordi seguono l’acquisto da parte di IOC di 8 milioni di barili di greggio con consegna a settembre, tramite gare d’appalto, la scorsa settimana, da Medio Oriente, Stati Uniti, Canada e Nigeria.

La seconda raffineria statale indiana, BPCL, ha acquistato 9 milioni di barili di petrolio durante le trattative per l’arrivo a settembre, tra cui 1 milione di barili di Angola Girassol, 1 milione di barili di Mars statunitense, 3 milioni di barili di Abu Dhabi Murban e 2 milioni di barili di petrolio nigeriano. Le aziende in genere non commentano gli accordi sul greggio, citando la riservatezza. “Anche l’economia di arbitraggio relativa all’invio di qualità del bacino atlantico in Asia è migliorata per le raffinerie asiatiche, sostenendo gli acquisti”, hanno concluso le fonti.