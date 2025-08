La NASA si arrende, Lunar Trailblazer non ce l’ha fatta: addio amaro all’esplorazione lunare

MeteoWeb

La missione Lunar Trailblazer della NASA, progettata per mappare l’acqua sulla superficie lunare, si è conclusa il 31 luglio. A solo un giorno dal lancio, gli operatori hanno perso il contatto con il piccolo satellite e tutti i tentativi di recuperare la comunicazione sono falliti. Sebbene l’esito sia deludente, l’esperienza offre preziose lezioni per il futuro dell’esplorazione spaziale a basso costo.

Un obiettivo ambizioso e un destino sfortunato

L’obiettivo principale di Lunar Trailblazer era ambizioso: creare mappe ad alta risoluzione della presenza e della distribuzione dell’acqua lunare. La missione avrebbe dovuto determinare la forma (ghiaccio, vapore o molecole d’acqua), la quantità e l’andamento nel tempo di queste risorse. Dati che avrebbero supportato le future missioni robotiche e umane sulla Luna e che avrebbero arricchito la nostra comprensione dei cicli dell’acqua su corpi celesti privi di atmosfera.

Il piccolo satellite è partito il 26 febbraio a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX insieme al lander lunare di Intuitive Machines, IM-2. Come previsto, 48 minuti dopo il lancio, Lunar Trailblazer si è separato e ha stabilito le comunicazioni con il centro di controllo. Il giorno successivo, tuttavia, il contatto è stato perso.

Senza una comunicazione bidirezionale, il team non è stato in grado di diagnosticare il problema o di eseguire le manovre necessarie per mantenere il veicolo sulla rotta stabilita. I dati limitati ricevuti suggerivano che i pannelli solari non erano orientati correttamente verso il Sole, causando l’esaurimento delle batterie. Nonostante il supporto di organizzazioni da tutto il mondo che hanno tentato di captare il segnale, la missione è stata definitivamente dichiarata irrecuperabile a causa della distanza crescente del satellite, che ha reso il suo segnale troppo debole.

L’eredità di una missione incompiuta

Nonostante la missione non abbia raggiunto il suo obiettivo, il lavoro svolto non è stato vano. La missione faceva parte del programma SIMPLEx (Small Innovative Missions for Planetary Exploration) della NASA, che finanzia progetti a basso costo e ad alto rischio per testare nuove tecnologie e approcci innovativi. Nicky Fox, amministratore associato della Science Mission Directorate della NASA, ha sottolineato l’importanza di questi fallimenti costruttivi: “Alla NASA, intraprendiamo missioni ad alto rischio e alto rendimento come Lunar Trailblazer per trovare modi rivoluzionari di fare nuova scienza. Anche se non è il risultato che speravamo, esperienze come questa ci aiutano a imparare e a ridurre il rischio per i futuri piccoli satelliti a basso costo, mentre ci prepariamo per una presenza umana sostenuta sulla Luna“.

I due strumenti scientifici di bordo, pur non avendo potuto operare, rappresentano un’eredità tecnologica significativa. Lo spettrometro di imaging HVM3, costruito dal JPL, e lo strumento LTM dell’Università di Oxford, sono considerati “di livello mondiale”. La conoscenza acquisita e la tecnologia sviluppata verranno impiegate in altri progetti futuri.

In particolare, il design dello spettrometro HVM3 rivivrà in uno strumento gemello chiamato UCIS-Moon, recentemente selezionato dalla NASA per una futura missione orbitale. Questo strumento promette di fornire i dati a più alta risoluzione spaziale sull’acqua e sui minerali lunari mai ottenuti finora. L’esperienza di Lunar Trailblazer, quindi, pur non avendo portato a termine la sua missione, ha contribuito a spianare la strada a future, innovative esplorazioni lunari.