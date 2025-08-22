La NASA ordina lo stop alle ricerche sul clima e punta sull’esplorazione spaziale

MeteoWeb

La NASA annuncia lo stop alle ricerche sul clima per puntare sull’esplorazione spaziale. L’agenzia spaziale statunitense è stata pioniera nelle tecnologie di scienze planetarie, in qualità di leader mondiale nella ricerca sul clima, per oltre 40 anni, ma la situazione sta per cambiare. Il numero uno ad interim, Sean Duffy, ha infatti dichiarato in un’intervista a Fox Business che la NASA “metterà da parte” le ricerche sul clima per concentrare le risorse su missioni verso la Luna, Marte e l’orbita terrestre bassa.

Una scelta che si allinea alla proposta di bilancio del Presidente Donald Trump, che prevede forti tagli ai programmi di scienze della Terra, sollevando preoccupazioni tra gli esperti per possibili lacune nel monitoraggio climatico e nelle previsioni meteo. “Tutta la ricerca che facciamo sarà indirizzata all’esplorazione, che è la missione della NASA – ha precisato Duffy con Maria Bartiromo -. Ecco perché abbiamo la NASA: per esplorare, non per occuparci di queste scienze della Terra“.