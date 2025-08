Nasce AlphaEarth: la Terra digitale di Google DeepMind

MeteoWeb

Google DeepMind ha svelato AlphaEarth, un ambizioso progetto che mira a creare una replica digitale completa del nostro pianeta. Il progetto, descritto in uno studio su arXiv guidato da Christopher Brown, sfrutta l’intelligenza artificiale per integrare miliardi di dati satellitari, raccolti tra il 2017 e il 2024, in un’unica piattaforma. AlphaEarth combina foto nel visibile, dati radar, mappe 3D e simulazioni climatiche, fornendo una visione dettagliata di “qualsiasi luogo e in qualsiasi momento“. L’obiettivo è semplificare l’accesso e l’uso di questi dati per ricercatori, aziende e istituzioni. La piattaforma è in grado di generare mappe con una risoluzione di 10×10 metri, ma con un consumo energetico e di spazio di archiviazione notevolmente ridotto rispetto ai metodi tradizionali.

Secondo Nicholas Murray dell’Università James Cook, l’elaborazione dei dati satellitari richiedeva in passato “decine o centinaia di giorni“. La speranza è che AlphaEarth possa rendere questo processo molto più rapido ed efficiente, aprendo nuove possibilità per lo studio dei cambiamenti ambientali e climatici.