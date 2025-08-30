Nascite ai minimi storici in Giappone, continua il declino demografico

MeteoWeb

Il Giappone registra un nuovo record negativo per le nascite: nei primi 6 mesi del 2025, sono venuti al mondo solo 339.280 bambini, compresi i figli di cittadini stranieri, secondo i dati preliminari del Ministero della Salute. Si tratta di un calo di 10.794 nascite, pari al 3,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, segnando il livello più basso dall’inizio delle rilevazioni ufficiali nel 1969. Il trend è drammaticamente evidente se confrontato con il 2015: in 10 anni le nascite sono diminuite di circa il 30%. Lo scorso anno, i bambini nati da cittadini giapponesi sono stati poco più di 686mila, e, se il ritmo attuale di declino proseguirà nella seconda metà del 2025, il Paese potrebbe registrare un nuovo minimo storico.

Parallelamente, il numero dei matrimoni continua a scendere: nei primi 6 mesi dell’anno si sono celebrati 238.560 matrimoni, 9.950 in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. Secondo il Ministero della Salute, la popolazione giovane non solo diminuisce, ma tende anche a sposarsi e avere figli in età più avanzata, un fattore che contribuisce al calo della natalità.

Questa tendenza potrebbe avere implicazioni profonde per l’economia e la struttura sociale del Paese, con una popolazione sempre più anziana e meno giovani in grado di sostenere il sistema sociale.