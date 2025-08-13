Nave cargo e yacht si scontrano al largo del Giappone: ci sono dispersi

MeteoWeb

Uno yacht e una nave cargo si sono scontrati nelle acque al largo del Giappone meridionale. Una persona è stata ricoverata in stato di incoscienza e diverse altre sono disperse. Lo riportano i media locali. Il capitano di una nave porta-ghiaia da 492 tonnellate ha riferito alla Guardia Costiera giapponese di essersi scontrato con uno yacht nei pressi dell’isola di Hoto, nella prefettura meridionale di Oita. “Abbiamo trovato una persona intorno alle 10 del mattino e l’abbiamo affidata ai servizi di emergenza”, ha detto la portavoce della Guardia Costiera Nanaka Yoshida, aggiungendo che la persona è stata trasportata in ospedale. L’emittente pubblica NHK e altri media locali hanno riferito che la persona estratta dall’acqua era priva di sensi.

La Guardia Costiera sta continuando le ricerche di diverse altre persone che avrebbero dovuto essere a bordo dello yacht, “ma non conosciamo i dettagli dello yacht né quante persone fossero a bordo”, ha aggiunto.