Nevicate eccezionali e piogge torrenziali, l’Australia orientale travolta dal maltempo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo sta colpendo l’Australia orientale, portando neve in aree dove solitamente domina il clima mite e provocando alluvioni lampo nelle regioni costiere. Tra sabato pomeriggio e la serata ora locale, fenomeni meteorologici estremi hanno interessato il Queensland meridionale e le Northern Tablelands del Nuovo Galles del Sud (NSW), creando notevoli disagi e mobilitando i servizi d’emergenza.

Neve in Queensland: un evento raro

Intorno alle 16 di sabato ora locale, spettacolari fiocchi di neve sono comparsi a Dalveen, tra Stanthorpe e Warwick, nel Sud/Est del Queensland. Un fronte freddo di notevole intensità ha attraversato lo Stato, portando le temperature a livelli eccezionalmente bassi per la stagione e determinando precipitazioni nevose anche nelle zone circostanti,.

Emergenza neve nel Nuovo Galles del Sud

Nel frattempo, il Servizio di Emergenza dello Stato (SES) del NSW ha ricevuto segnalazioni di circa 100 veicoli rimasti bloccati sulla New England Highway, Waterfall Way, Norris Drive e Grafton Road, tutte arterie principali delle Northern Tablelands. Sono stati riportati dai media locali accumuli fino a 50 cm nell’arco della giornata di sabato in località come Armidale e Guyra.

La portata dell’evento ha messo a dura prova la viabilità e la sicurezza, costringendo le autorità a intervenire con operazioni di soccorso per liberare le strade e assistere gli automobilisti bloccati.

Piogge intense e rischio alluvioni

Oltre alla neve, vaste aree del NSW sono state interessate da piogge torrenziali. Il SES ha emesso 28 allerte per residenti delle zone della Coffs Coast, Mid North Coast, Upper Hunter e New England, avvertendo del rischio di allagamenti localizzati e strade impraticabili. Le previsioni indicavano accumuli giornalieri compresi tra 65 e 100 mm, con punte isolate superiori ai 130 mm.

A Tamworth, squadre del SES hanno avvisato porta a porta gli abitanti delle zone più basse del rischio di inondazioni improvvise e possibili chiusure stradali.

Fiumi in aumento

I fiumi Peel, nella zona di Tamworth, e Namoi, nei pressi di Gunnedah, hanno registrato livelli di piena moderata, alimentati dalle piogge continue.