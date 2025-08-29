New Orleans non dimentica: 20 anni dopo l’Uragano Katrina il dolore diventa memoria

MeteoWeb

Sono passati vent’anni dall’uragano Katrina, uno dei disastri naturali più devastanti della storia degli Stati Uniti, e la città di New Orleans si prepara a commemorare quella tragedia con cerimonie, performance artistiche e il tradizionale corteo a ritmo di jazz, la “second line”. L’obiettivo non è solo ricordare le vittime, ma anche riflettere sulle fragilità ancora aperte di un territorio esposto a rischi meteorologici estremi e aggravato dai cambiamenti climatici.

Katrina, un uragano senza precedenti

Il 29 agosto 2005 Katrina toccò terra in Louisiana come uragano di 3ª Categoria, con venti superiori ai 190 km/h. Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), i danni stimati superano oggi i 200 miliardi di dollari (corretti per l’inflazione), rendendolo il ciclone più costoso mai registrato negli Stati Uniti.

Le conseguenze furono catastrofiche: circa 1.400 vittime in 5 Stati, l’80% di New Orleans sommerso a causa del cedimento del sistema di argini federali e oltre 134mila abitazioni distrutte o gravemente danneggiate. L’immagine delle migliaia di persone intrappolate sui tetti o stipate nel Superdome, senza elettricità e forniture adeguate, resta uno dei simboli più drammatici del disastro.

Memoria collettiva e resilienza sociale

Oggi i sopravvissuti e le autorità cittadine si riuniscono nel Lower Ninth Ward, quartiere afroamericano duramente colpito dal cedimento degli argini. Le commemorazioni includono preghiere, concerti di artisti locali come Dawn Richard e Mia X, e il corteo a banda di ottoni che dal 2006 accompagna ogni anniversario, trasformando il lutto in un rituale di comunità.

Sono previsti anche una cerimonia di deposizione di corone al memoriale delle vittime non identificate, un minuto di silenzio alle 11:20 e mostre museali che ripercorrono la storia della città. Le autorità locali chiedono che l’anniversario diventi giorno di festa statale.

Una città cambiata

Prima di Katrina New Orleans contava quasi mezzo milione di abitanti; oggi la popolazione è scesa a 384mila, con decine di migliaia di residenti – in particolare afroamericani – che non sono mai riusciti a tornare. La ricostruzione, segnata da politiche controverse, ha portato alla privatizzazione delle scuole pubbliche, alla demolizione di gran parte delle case popolari e alla chiusura di un ospedale.

Il problema dell’accesso all’abitazione resta centrale: un programma federale di prestiti giudicato discriminatorio e la carenza di alloggi a prezzi accessibili hanno reso difficile il ritorno di molte famiglie.

Scienza, infrastrutture e clima

Katrina non fu solo una tragedia umana, ma anche un campanello d’allarme scientifico. Il cedimento del sistema di difesa idraulica – progettato per tempeste di minore intensità – dimostrò la vulnerabilità di un territorio fragile, costruito in gran parte sotto il livello del mare.

Oggi, nonostante miliardi di dollari investiti in nuovi argini e barriere, New Orleans resta a rischio: la città affonda lentamente a causa della subsidenza del delta del Mississippi, mentre l’innalzamento del livello del mare e l’aumento della frequenza degli uragani intensi, legati al riscaldamento globale, minacciano la sua sopravvivenza.