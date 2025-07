Emergenza a New York e New Jersey: piogge torrenziali mettono in ginocchio il Nord-Est USA | VIDEO

MeteoWeb

Le ultime ore si sono trasformate in un incubo per milioni di cittadini statunitensi: New York City, il New Jersey e diverse aree del Nord-Est sono stati investiti da violente piogge torrenziali che hanno spinto le autorità a dichiarare lo stato di emergenza. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso un allarme di livello 3 su 4 per rischio inondazioni improvvise, interessando vaste zone tra cui la città di New York, Long Island, la bassa Hudson Valley, il sud-ovest del Connecticut, il New Jersey, Filadelfia, il Maryland e Washington D.C.

Pioggia intensa e pericolosa: fino a 8 pollici d’acqua

Le precipitazioni hanno raggiunto tassi estremamente elevati, fino a 3 pollici (circa 7,6 cm) di pioggia all’ora, con i temporali più intensi in grado di scaricare 2 pollici in appena 30 minuti. In totale, si prevedono accumuli tra 1 e 3 pollici di pioggia, ma in alcune aree isolate si stimano picchi tra 5 e 8 pollici (oltre 20 cm). Oltre alla pioggia, il maltempo porta con sé raffiche di vento fino a 65 mph (circa 105 km/h), fulmini e grandine, rendendo le condizioni estremamente pericolose.

Strade allagate e trasporti bloccati

La pioggia intensa ha causato allagamenti diffusi e disagi al traffico, soprattutto durante l’ora di punta del tardo pomeriggio. A New York City sono state chiuse alcune delle principali arterie stradali, tra cui la Long Island Expressway, la Cross Island Parkway, la FDR Drive e la Clearview Expressway. Anche il servizio ferroviario è stato gravemente colpito, con sospensioni sulla Long Island Rail Road e sulla New Jersey Transit. Le tempeste hanno portato forti piogge e inondazioni a New York City, compresa la famosa Grand Central Station, dove l’acqua ha allagato una banchina e un treno della Metro-North.

Allarmi dalle autorità: evitare gli spostamenti

Il governatore di New York, Kathy Hochul, ha proclamato lo stato di emergenza per la città di New York e le contee circostanti, mentre il sindaco Eric Adams ha lanciato un avviso di viaggio invitando i cittadini a restare a casa se possibile. Anche il New Jersey è in stato di emergenza. Il governatore ad interim Tahesha Way ha esortato la popolazione a rimanere in casa e fuori dalle strade salvo necessità assolute.

Operazioni di salvataggio in Maryland

Nella contea di Montgomery, nel Maryland, situata nei sobborghi di Washington D.C., si sono verificati gravi allagamenti e sono state segnalate diverse operazioni di salvataggio. I vigili del fuoco hanno riferito almeno quattro salvataggi d’emergenza nelle zone di Bethesda e Potomac.

Caos nei cieli: oltre 1.400 voli cancellati

Il maltempo ha avuto un forte impatto anche sul traffico aereo. Nella sola giornata di giovedì sono stati cancellati più di 1.400 voli negli Stati Uniti, con forti disagi negli aeroporti di New York City (JFK, LaGuardia e Newark) e al Reagan National Airport di Washington D.C.

La perturbazione potrebbe continuare a colpire la regione anche nelle prossime ore, aggravando ulteriormente la situazione. Le autorità monitorano costantemente l’evoluzione del maltempo, mentre squadre di emergenza sono mobilitate in tutte le aree colpite. I cittadini sono invitati a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a evitare spostamenti non necessari.