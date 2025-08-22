La NOAA dismette la costellazione di satelliti meteorologici POES: hanno fornito osservazioni cruciali per oltre 40 anni

MeteoWeb

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti ha dismesso gli ultimi due satelliti operativi della sua costellazione POES (Polar-orbiting Operational Environmental Satellites), che raccoglie dati meteorologici e climatici da tutto il mondo da oltre 40 anni. NOAA-15 è stato dismesso il 19 agosto e NOAA-19 il 13 agosto 2025, a seguito della disattivazione di emergenza di NOAA-18 il 6 giugno 2025, dopo che il satellite ha perso la funzionalità del suo trasmettitore a fine maggio. Ciò ha posto fine a una missione satellitare ambientale durata 47 anni.

La missione POES

Il primo satellite POES è stato lanciato nel 1978 per monitorare il meteo e l’ambiente terrestre. Ogni satellite POES era stato originariamente progettato per durare cinque anni, ma molti hanno ampiamente superato tali aspettative. Volando a circa 830 chilometri sopra la Terra e orbitando da un polo all’altro 14 volte al giorno, hanno fornito osservazioni cruciali dell’atmosfera, della superficie terrestre e degli oceani, migliorando le previsioni di uragani, incendi, inondazioni e altri pericoli, dando alle comunità più tempo per prepararsi.

I satelliti POES trasportavano anche strumenti a supporto del sistema internazionale SARSAT (Search and Rescue Satellite-Aided Tracking) dal 1982. Trasmettendo segnali di soccorso, hanno contribuito a salvare oltre 24.400 vite in tutto il mondo, afferma la NOAA.

Una risorsa globale

“POES non era solo un sistema satellitare meteorologico, era una risorsa globale“, ha affermato Greg Marlow, direttore delle operazioni satellitari e di prodotto della NOAA. “Dalla ricerca e soccorso al monitoraggio climatico, questi satelliti hanno supportato la missione della NOAA e hanno contribuito a costruire partnership internazionali che durano ancora oggi”.

I satelliti POES hanno inoltre apportato benefici al commercio globale, all’agricoltura, alla navigazione, all’aviazione e alla produzione energetica, fornendo dati meteorologici tempestivi e affidabili, soprattutto nelle aree remote del mondo, dove spesso rappresentavano l’unica fonte disponibile in tempo quasi reale.

Il contributo al meteo

Per decenni, i loro dati hanno alimentato i modelli numerici di previsione meteorologica della NOAA, migliorando le previsioni meteorologiche a tre-cinque giorni e assistendo direttamente i governi federali, statali e locali nella protezione di vite umane e proprietà, soprattutto durante eventi meteorologici estremi.

Inoltre, la missione POES, operativa per oltre quattro decenni, ha anche contribuito allo sviluppo di dati ambientali a lungo termine che hanno supportato la ricerca sui cambiamenti dei pattern meteorologici globali. Ha calibrato costantemente le osservazioni che hanno permesso agli scienziati di tracciare pattern come le ondate di calore oceaniche e l’esaurimento dell’ozono. Questi dati a lungo termine continuano a supportare gli input di base utilizzati nei modelli meteorologici e nei sistemi di previsione della NOAA.

Il sistema satellitare JPSS

Oggi, la NOAA continua la missione fondamentale di raccogliere osservazioni meteorologiche dall’orbita terrestre bassa (LEO) attraverso il suo sistema satellitare di nuova generazione, il Joint Polar Satellite System (JPSS). Basandosi sull’eredità di POES e lavorando in coordinamento con altri satelliti NOAA e partner LEO, JPSS è dotato di strumenti più avanzati, fornisce dati più rapidamente e migliora la precisione delle previsioni meteorologiche.