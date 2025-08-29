Notte di maltempo in Liguria, venti impetuosi e pioggia battente nello Spezzino: raffiche di 144 km/h ai Casoni di Suvero

MeteoWeb

Venti impetuosi e pioggia battente hanno colpito la scorsa notte la provincia de La Spezia, interessando sia la costa sia il primo entroterra fino alla Lunigiana. Dalla tarda serata raffiche superiori ai 100 km/h hanno investito il capoluogo, il golfo e la riviera, abbattendo alberi, interrompendo la viabilità, causando allagamenti ed estesi blackout elettrici. Decine di interventi dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei tecnici comunali e dei volontari hanno permesso di garantire la sicurezza e la circolazione.

Gli anemometri del servizio regionale hanno registrato picchi di 111,6 km/h a La Spezia e 111,2 km/h alle Cinque Terre, 102,2 km/h a Porto Venere, 100,4 km/h a Lerici e 144,7 km/h ai Casoni di Suvero, nell’entroterra.

In città le strade sono state liberate da rami spezzati, sia alle spalle del porto – dove un container vuoto è stato spinto in mare – sia sulle alture. L’Aurelia alla Foce è stata interrotta per alcuni minuti a causa del crollo di un grosso pino. A Riccò del Golfo il parco giochi comunale è stato danneggiato da alberi abbattuti. Interventi sono stati necessari anche per garantire la viabilità nelle frazioni di Ponzò, Polverara e nella Val Graveglia.

Nottata di lavoro anche ad Ameglia, dove i tecnici hanno liberato il Ponte della Colombiera sul Magra e la vicina Via Alta dalle piante cadute. Allagamenti sono stati segnalati a Porto Venere e Riomaggiore, e diverse abitazioni private hanno subito danni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.