Notte di maltempo in Lombardia, a Milano fulmini e piogge intense: “50 mm in 2 ore”, rischio esondazione del Lambro | FOTO

A Milano la notte è stata segnata da fulmini e pioggia intensa, portando finalmente un po’ di sollievo a chi è rimasto in città, svuotata per le vacanze e provata dal caldo soffocante delle ultime settimane. Allo stesso tempo, però, cresce la preoccupazione per i possibili danni causati dal maltempo, già annunciato dall’allerta arancione. L’assessore comunale alla Mobilità e all’Ambiente, Marco Granelli, ha riportato “piogge forti dalle 2, caduti quasi 50 mm in 2 ore. Anche a Monza. Lambro ha superato i 2.40 in via Feltre, dove in 2 ore è salito di 1,70 metri, e quindi disposta evacuazione comunità CEAS. A Ponte Lambro attivata la chiusura di via Vittorini con le paratie mobili perché il Lambro è alto e anche la fognatura e quindi siamo a rischio allagamento. Meno intense le piogge su bacino del Seveso e quindi vasca pronta ma non ancora attivata“.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei fiumi, l’assessore Granelli ha riportato i seguenti livelli idrometrici (ore 05:00).

Seveso : Cesano Maderno 0,87 – Palazzolo 0,10 – Ornato 1,53 – Valfurva 1,59.

: Cesano Maderno 0,87 – Palazzolo 0,10 – Ornato 1,53 – Valfurva 1,59. Lambro: Feltre 2,41 – Brugherio 1,89 – Peregallo 0,31.

