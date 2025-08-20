Nuova bocca effusiva sull’Etna: il flusso lavico illumina la notte sul vulcano | FOTO

La nuova bocca effusiva apertasi sull'Etna produce una debole attività di spattering e un piccolo flusso lavico che si dirige verso sud: ecco le spettacolari foto

  • etna 20 agosto 2025
    foto di Massimiliano Pedi © MeteoWeb
L’Etna continua a regalare spettacolo con l’apertura di una nuova bocca effusiva ad una quota di circa 3.100 metri, alla base della sella tra il cratere Bocca Nuova ed il cratere di Sud-Est. Come comunicato dall’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, “tale bocca produce una debole attività di spattering e un piccolo flusso lavico che si dirige verso sud” mentre “prosegue anche l’attività effusiva dalla bocca a quota 2.980 metri“. Nella gallery scorrevole in alto, le spettacolari immagini dell’eruzione della notte scorsa, con il bagliore incandescente del flusso lavico a squarciare il buio.

