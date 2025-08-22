Nuova bocca sull’Etna: l’attività vulcanica modifica il paesaggio

MeteoWeb

L’Etna continua a far sentire la sua voce. Le aree sommitali del vulcano sono interessate da una fase eruttiva che viene monitorata costantemente dalle autorità competenti. Ieri sera, il Corpo forestale della Regione siciliana ha effettuato un nuovo sopralluogo per verificare l’evoluzione del fenomeno. È stata raggiunta la frattura apertasi lo scorso 20 agosto a 3.100 metri di quota, mentre a 2.900 metri è stata riscontrata una notevole trasformazione del paesaggio. La lava, attiva dal 14 agosto, ha formato un “hornitos”, una particolare struttura conica dovuta all’emissione lavica, segno che il flusso si è “ingrottato”.

Nel frattempo, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha confermato che l’attività eruttiva prosegue su più fronti. Una bocca a circa 3.200 metri sul fianco meridionale del Cratere di Sud/Est ha generato un flusso lavico che ha raggiunto i 3.030 metri. Continua anche l’attività effusiva dalle bocche a 3.100 e 2.980 metri, con il Cratere di Sud/Est che manifesta una costante attività stromboliana.

La situazione è sotto stretto controllo. Un vertice è attualmente in corso in prefettura per valutare la situazione e coordinare le misure di sicurezza.