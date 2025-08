Nuova eruzione del vulcano Klyuchevskoy in Kamchatka

MeteoWeb

Il vulcano Klyuchevskoy, situato nella penisola russa della Kamchatka, è tornato a far sentire la sua voce con una nuova e significativa eruzione. L’Istituto di Vulcanologia e Sismologia dell’Accademia Russa delle Scienze ha lanciato un avviso per il traffico aereo, elevando il codice colore per l’aviazione a arancione. Le esplosioni, avvenute nel pomeriggio ora locale, hanno spinto una colonna di cenere vulcanica fino a 7,5 chilometri di altezza. La nube di cenere si è poi estesa per circa 50 chilometri in direzione Nord/Est.

Si tratta della seconda eruzione di oggi, dopo una precedente, avvenuta solo poche ore prima, che aveva raggiunto i 6,5 km. Questa crescente attività evidenzia la continua e pericolosa dinamicità del Klyuchevskoy, uno dei vulcani più attivi dell’intera regione.