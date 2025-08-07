Nuovo caso di aviaria in Cambogia, è il 15° dell’anno

MeteoWeb

In Cambogia è stato confermato un nuovo caso di influenza aviaria A/H5N1: a esserne colpito è un bambino di 6 anni, attualmente in gravi condizioni. Si tratta del 15° caso registrato nel Paese dall’inizio dell’anno, come comunicato dal Ministero della Salute. Il piccolo ha iniziato a manifestare sintomi come febbre, tosse, spossatezza e difficoltà respiratorie nei giorni precedenti al ricovero, reso necessario dall’aggravarsi del quadro clinico. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva.

Secondo quanto emerso dalle indagini sanitarie, il contagio sarebbe avvenuto attraverso il contatto diretto con volatili infetti. Nel villaggio in cui vive il bambino, lo scorso mese si è verificata un’elevata mortalità tra il pollame, con circa un migliaio di capi deceduti, inclusi una trentina appartenenti alla sua famiglia.

Le autorità sanitarie stanno proseguendo le indagini epidemiologiche e continuano a raccomandare alla popolazione di evitare qualsiasi contatto con animali malati o morti, al fine di contenere la diffusione del virus.