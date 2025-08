Un nuovo rettile marino del Giurassico scoperto in Germania

MeteoWeb

Un team di scienziati ha identificato una nuova specie di rettile marino, il ‘Plesionectes longicollum’, grazie all’analisi di un fossile quasi completo conservato per decenni in un museo tedesco. La scoperta, descritta sulla rivista PeerJ, getta nuova luce sugli antichi ecosistemi oceanici. I resti, rinvenuti nel 1978 a Holzmaden, in Germania, appartengono a un plesiosauroide, un rettile marino preistorico noto per il suo lungo collo. Il team, guidato da Sven Sachs e Daniel Madzia, ha riconosciuto nel fossile una combinazione di caratteristiche uniche che lo distinguono da altri plesiosauri conosciuti. Ciò che rende questo esemplare ancora più prezioso è la presenza di tessuti molli fossilizzati, un evento piuttosto raro.

Il Plesionectes longicollum non è solo il più antico plesiosauro mai trovato nell’area di Holzmaden, ma offre anche un’importante finestra sul passato. Come sottolinea Madzia, l’animale visse durante il primo periodo Toarciano, un’epoca di grandi cambiamenti ambientali, inclusi eventi anossici oceanici globali. Studiare questo fossile aiuta gli scienziati a comprendere meglio l’evoluzione della vita marina durante un periodo critico della storia del nostro pianeta.