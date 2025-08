Maltempo nelle Marche, violente grandinate nell’Anconetano: Osimo e Castelfidardo nel mirino | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un nuovo fronte perturbato sta colpendo duramente le Marche: in queste ore violente grandinate interessano l’Anconetano, in particolare le aree a Sud di Ancona. Tra le aree più colpite Osimo e Castelfidardo. Si tratta della prima perturbazione di agosto, che dopo aver investito il Nord Italia tra venerdì e sabato con piogge abbondanti e temporali intensi, sta ora scendendo verso Sud. Le previsioni per il pomeriggio confermano ulteriori episodi di instabilità, con temporali previsti soprattutto sulle regioni centrali e lungo la costa adriatica. Questi fenomeni potranno risultare particolarmente violenti, accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento, creando disagi e possibili danni.

Maltempo Marche, grandinata a Castelfidardo

