Obiettivo Luna: missione NASA-Firefly Aerospace da 176,7 milioni di dollari per esplorare il Polo Sud

MeteoWeb

La NASA ha assegnato a Firefly Aerospace, azienda texana con sede a Cedar Park, un contratto da 176,7 milioni di dollari per trasportare 2 rover e 3 strumenti scientifici sulla superficie della Luna. Questa missione rientra nell’iniziativa CLPS (Commercial Lunar Payload Services) e nel Programma Artemis, con l’obiettivo di esplorare più a fondo che mai il Polo Sud della Luna. Per la prima volta, la NASA combinerà rover mobili e strumenti stazionari in una missione collaborativa con la Canadian Space Agency (CSA) e l’Università di Berna. L’obiettivo è studiare la composizione chimica del suolo lunare e valutare il potenziale sfruttamento delle risorse presenti nelle regioni permanentemente in ombra, cruciali per il futuro dell’esplorazione spaziale.

Il lander di Firefly, previsto per il 2029, trasporterà strumenti innovativi come il MoonRanger, un microrover autonomo che analizzerà il suolo alla ricerca di idrogeno; un array di retroriflettori per misurazioni laser precise; e un sistema di telecamere stereo per osservare gli effetti dei motori sulla regolite lunare. Tra i protagonisti anche il rover canadese, progettato per esplorare aree remote e sopravvivere a una notte lunare, dotato di spettrometri, telecamere e un radiometro termico sviluppato da NASA.

Un altro strumento chiave è il Laser Ionization Mass Spectrometer, che analizzerà in dettaglio la composizione chimica del terreno grazie a un braccio robotico costruito da Firefly.

“Attraverso CLPS, la NASA sta abbracciando una nuova era di esplorazione lunare, con aziende commerciali in prima linea“, ha affermato Joel Kearns, vice amministratore associato per l’esplorazione (Science Mission Directorate). “Queste indagini produrranno conoscenze fondamentali necessarie per la sostenibilità a lungo termine e contribuiranno a una comprensione più approfondita della superficie lunare, consentendoci di raggiungere i nostri obiettivi scientifici ed esplorativi per la regione del Polo Sud della Luna a beneficio di tutti“.