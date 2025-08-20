Oggetto non identificato si schianta in Polonia | FOTO

MeteoWeb

Un oggetto non identificato è precipitato in un campo di mais vicino al villaggio di Osiny, nella Polonia orientale, durante la notte, esplodendo e danneggiando alcune abitazioni senza provocare feriti, secondo quanto riferito dalla polizia locale. Secondo le autorità polacche, l’oggetto è attualmente sotto analisi per stabilire se si tratti di un drone militare o di uno impiegato per attività di contrabbando. Il ministro della Difesa, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha dichiarato: “Non possiamo escludere alcuna ipotesi: un drone russo, bielorusso, di contrabbando o un atto di sabotaggio sul territorio della Repubblica di Polonia”.

Secondo il Comando Operativo delle Forze Armate polacche, “non sono state registrate violazioni dello spazio aereo polacco la scorsa notte, né dalla direzione dell’Ucraina né dalla Bielorussia”.

La polizia della contea di Łuków ha ricevuto la segnalazione dell’esplosione intorno alle 2 di notte. “Nel campo di mais abbiamo trovato frammenti carbonizzati di diverse dimensioni, sparsi in un raggio di alcune decine di metri, composti da metallo e plastica bruciata”, ha spiegato il sergente maggiore Marcin Józwik.

Le autorità locali hanno convocato una riunione urgente del team di gestione delle crisi e invitano la popolazione alla calma. Al momento non è ancora chiaro se l’oggetto sia legato ad attività militari, civili o a un’altra origine. Gli incidenti con oggetti non identificati hanno attirato l’attenzione pubblica in Polonia, a causa della vicinanza al confine ucraino e dei frequenti attacchi con missili e droni russi dal 2022.