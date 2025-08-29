Oggi 10 incendi in Sardegna: elicotteri in volo

MeteoWeb

Sono 10 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, due dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo si è sviluppato nell’agro del Comune di Burgos, in località R. Truveinerva. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bono, coadiuvati dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Anela. Sul posto sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bono e Burgos e i Barracelli di Burgos.

Il secondo incendio si è verificato nell’agro del Comune di Padria, in località C. Saldiga. Le operazioni di spegnimento, in questo caso, sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bonorva e Villanova Monteleone, coadiuvati dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del Cfva di Bosa. Sul posto sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Giave e Cossoine e i Barracelli di Padria e Pozzomaggiore.