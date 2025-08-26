Oggi 12 incendi in Sardegna: impegnati mezzi aerei

MeteoWeb

Sono 12 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, due dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo ha interessato l’agro del Comune di Ozieri, in località Campo di Ozieri. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Ozieri e dal Gauf di Sassari, coadiuvati dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Anela. Sul posto sono intervenute tre squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Ozieri, Ardara e Nugheddu San Nicolò, i barracelli di Ozieri, i volontari di Ozieri e i Vigili del Fuoco di Ozieri.

Il secondo incendio, ancora in corso, si è verificato nell’agro del Comune di Sagama, località Nuraghe Naratolu. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bosa, coadiuvati dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Bosa. Sul posto intervengono due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Tresnuraghes e Scano Montiferro e i barracelli di Tinnura.

Allerta incendi per il 27 agosto in Sardegna

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un nuovo bollettino sul pericolo incendi per la giornata di domani, mercoledì 27 agosto, in cui è indicata allerta arancione (pericolosità alta) sulla metà occidentale della regione; allerta gialla sul resto del territorio. In caso di allerta arancione, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”, si legge nel bollettino di allerta.