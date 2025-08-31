Oggi 13 incendi in Sardegna: mezzi aerei in volo

MeteoWeb

Sono 13 gli incendi registrati oggi sul territorio della Sardegna, e per due di questi è stato chiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo ha interessato le campagne nel Comune di Arzana, in località Cuile su Prediargiu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Lanusei, coadiuvato dal personale del Gauf Cfva di Lanusei e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di San Cosimo. Sul posto è intervenuta una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Gairo. L’incendio ha percorso una superficie di poco superiore ai 2 ettari di pascolo nudo.

Il secondo, nel Comune di Luras, in località Su Molino. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Calangianus, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Limbara e Alà dei Sardi (Super Puma). Sul posto sono intervenute cinque squadre Agenzia Forestas dei cantieri di Luras, Tempio Pausania, Aggius e una squadra dei volontari di protezione civile di Tempio Pausania. L’incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di pascoli alberati.