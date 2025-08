Oggi 13 incendi in Sardegna: elicottero in azione a Narcao

MeteoWeb

Sono 13 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, uno dei quali ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il rogo in questione ha interessato l’agro del Comune di Narcao, in località C.De Sollais. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Carbonia, coadiuvati dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Pula. Sul posto anche una squadra dell’Agenzia Forestas di Nuxis e i volontari di Narcao, impegnati con due squadre e una squadra dei Vigili del Fuoco di Carbonia.

Allerta incendi per domani in Sardegna

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato una nuova allerta per rischio incendi valida per la giornata di domani, mercoledì 6 agosto, in cui prevede allerta arancione (pericolosità alta) in alcuni settori del sud e del nord-ovest dell’isola; allerta gialla sul resto del territorio. In caso di allerta arancione, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”, si legge nel bollettino.