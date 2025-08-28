Oggi 15 incendi in Sardegna: mezzi aerei in volo

MeteoWeb

Sono 15 gli incendi sul territorio della Sardegna segnalati oggi dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, quattro dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e del concorso aereo nazionale. Il primo rogo ha interessato l’agro del Comune di Bosa, in località Balviu Mannu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bosa, coadiuvati dal Gauf Cfva di Oristano e dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalla base Cfva di Bosa, Fenosu e Fenosu (Super Puma). Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Macomer, due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bosa, Montresta-Su Casteddu.

Il secondo incendio si è verificato nell’agro del Comune di Scano di Alghero, in località Mamuntanas. A coordinare lo spegnimento è stato il personale della Stazione del Corpo forestale di Alghero, coadiuvato dal personale della Stazione Cfva di Sassari e da quello a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Anela. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Alghero, tre squadre Agenzia Forestas dei cantieri di Sassari-Bonassai, Alghero-Prigionette, Sassari-Lu Traineddu, i barracelli di Olmedo.

Il terzo rogo è divampato nell’agro del Comune di Luras, in località St.zi Lanciacarri. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Calangianus, coadiuvati dal personale della Stazione Cfva di Luogosanto e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Limbara. Sul posto sono intervenute tre squadre Agenzia Forestas dei cantieri di Clangianus-Mattatoio, Tempio-Scupetu, Luogosanto-San Trano, i volontari di Tempio P.-Avpc.

Il quarto incendio, ancora in corso, ha interessato l’agro del Comune di Usini, in località SS Sett.le Sarda. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Ittiri, coadiuvato dal personale delle Stazioni di Ploaghe e quello a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Bosa. Sul posto sono presenti due squadre dei Vigili del Fuoco di Sassari, una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Putifigari-Pagliaresu, i barracelli di Sassari, Usini, Sorso, Tissi, i volontari Sassari-Misericordia, Uri-Avpc.