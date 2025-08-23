Oggi 16 incendi in Sardegna: impiegati mezzi aerei

MeteoWeb

Sono 16 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, uno dei quali ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il rogo, ancora in corso, sta interessando l’agro del Comune di Monti, in località Su Conculu. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Monti, coadiuvati dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del Cfva di Ala’ dei Sardi (Super Puma) e Limbara. Sul posto intervengono tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Monti, Telti e Padru, i Barracelli di Moniti e i Vigili del fuoco di Olbia.

Allerta incendi anche per domani

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un nuovo bollettino sul pericolo incendi per la giornata di domani, domenica 24 agosto, in cui è indicata allerta gialla (pericolosità media) in tutta la regione. In caso di allerta gialla, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione medie che, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione”, si legge nel bollettino di allerta.