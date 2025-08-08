Oggi 16 incendi in Sardegna: mezzi aerei in azione

MeteoWeb

Sono 16 gli incendi divampati oggi in Sardegna segnalati dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, due dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo ha interessato l’agro del Comune di Bari Sardo, in località Riu Mannu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Tortolì, coadiuvati dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di San Cosimo e dal Gauf di Lanusei. L’incendio ha percorso circa 3.000 metri quadri di canneti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tortolì e i volontari dell’Ekoclub di Tortolì.

Il secondo incendio si è verificato nell’agro del Comune di Santadi, in località Riu Mannu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Santadi, coadiuvati dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Marganai e Pula. Sul posto sono intervenuti una squadra di Vigili del Fuoco di Carbonia, tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Nuxis – Sa Marchesa e Santadi e tre squadre di volontari delle associazioni di Santadi. L’incendio ha percorso circa mezzo ettaro di canneti. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle 18 circa.

Allerta incendi anche domani in Sardegna

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha emesso un nuovo bollettino per rischio incendi, valido per la giornata di domani, sabato 9 agosto, prevedendo allerta arancione (pericolosità alta) in alcuni settori centro-settentrionali e meridionali dell’isola; allerta gialla sul resto del territorio. In caso di allerta arancione, “le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”, si legge nel bollettino.