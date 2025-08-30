Oggi 22 incendi in Sardegna: bruciati 100 ettari di sugherete a Buddusò

MeteoWeb

Sono 22 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, cinque dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e del concorso aereo nazionale. Uno di questi ha interessato l’agro del Comune di Buddusò, in località Santa Reparata. L’incendio, il cui spegnimento è risultato complesso per il forte vento di maestrale e il carico di combustibile, ha percorso circa 100 ettari di sugherete e pascoli alberati. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Buddusò, coadiuvato dal personale del Nucleo Gauf Cfva di Sassari e dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Alà dei Sardi (Super Puma), Anela, Limbara, Farcana e Fenosu (Super Puma).

Si è resa necessaria la richiesta del concorso aereo nazionale con l’intervento di 3 Canadair da Ciampino e Olbia. Sul posto sono intervenute quattro squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Alà dei Sardi e Buddusò, due squadre dei volontari di Alà dei Sardi e Buddusò e una squadra dei barracelli di Alà dei Sardi.

Venti ettari tra stoppie, canneti, fasce frangivento e cumuli di rifiuti sono invece andati in fumo nelle campagne di Decimoputzu, in località Coddu is Furcas. In volo elicotteri provenienti dalle basi di Pula e Marganai.

Fiamme nei boschi di Triei, in Ogliastra: il fuoco ha bruciato una superficie di poco superiore al mezzo ettaro. In azione anche gli elicotteri partiti da San Cosimo e Villasalto. Circa un ettaro e mezzo di macchia mediterranea in fumo anche a Siniscola, località Corra Chervina. Anche qui sono dovuti intervenire gli elicotteri provenienti dalle basi di Sorgono e Bosa. Infine, un elicottero partito da Villasalto sta lanciando bombe d’acqua per spegnere un incendio che ancora divampa nell’agro di Villanovafranca, località Tuppe Pigas.