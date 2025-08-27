Oggi la Giornata Mondiale dei Laghi, custodi della biodiversità

La Giornata Mondiale dei Laghi ci ricorda quanto sia importante proteggere questi preziosi ecosistemi

Lago di Garda
MeteoWeb

Oggi, 27 agosto 2025, si celebra la Giornata Mondiale dei Laghi, occasione per riflettere sull’importanza di questi ecosistemi essenziali per il pianeta. I laghi non sono solo una fonte vitale di acqua dolce per uso domestico, agricolo e industriale, ma rappresentano anche rifugi per una straordinaria biodiversità, ospitando pesci, piante e altre specie selvatiche. Il loro ruolo si estende oltre l’ecologia: i laghi contribuiscono alla regolazione del clima, immagazzinando carbonio e assorbendo le acque da inondazioni, oltre a mantenere temperature più stabili nelle regioni circostanti. Inoltre, offrono opportunità economiche e ricreative, dal turismo alla pesca, sostenendo intere comunità locali.

Tuttavia, questi ecosistemi sono sempre più sotto pressione. L’inquinamento, dovuto a fertilizzanti, rifiuti e contaminanti, unito ai cambiamenti climatici, provoca alterazioni dei livelli d’acqua e un aumento dell’evaporazione, accentuato dal ridotto ghiaccio superficiale. Allo stesso tempo, le inondazioni diventano più frequenti e intense, aggravando il rischio per le popolazioni circostanti.

Proteggere i laghi significa salvaguardare l’acqua, la biodiversità e il clima globale. La Giornata Mondiale dei Laghi ci ricorda quanto sia urgente adottare politiche sostenibili per garantire che questi preziosi ecosistemi continuino a vivere e a sostenere la vita sul nostro pianeta.

