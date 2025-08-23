Oggi una rara “Luna Nera”, spettacolo celeste con Marte e le stelle dell’estate

MeteoWeb

Il cielo di fine agosto 2025 offre agli appassionati di astronomia un doppio spettacolo raro: una “Luna Nera” e, pochi giorni dopo, una suggestiva congiunzione tra la giovane falce lunare e il pianeta Marte. Con il termine “Luna Nera” si indica il 3° novilunio in una stessa stagione astronomica che ne ospita 4. Si tratta di un evento poco comune. Durante il novilunio (verificatosi oggi alle 08:06 ora italiana), Sole e Luna condividono la stessa longitudine celeste: la faccia illuminata del nostro satellite è rivolta altrove, rendendolo invisibile dalla Terra. Solo quando l’allineamento è perfetto si verifica un’eclissi solare, evento che però non avverrà in questa occasione.

L’incontro con Marte

La vera sorpresa arriverà tra pochi giorni: la sera del 26 agosto, appena dopo il tramonto, sarà possibile scorgere la falce crescente della Luna accanto a Marte, bassi sull’orizzonte occidentale. A completare il quadro ci sarà anche Spica, la stella più luminosa della Vergine, formando un elegante trio nel crepuscolo.

I pianeti in scena

Il novilunio segna anche l’inizio di notti ideali per l’osservazione planetaria, data l’assenza di interferenza del chiarore lunare:

Marte sarà visibile poco dopo il tramonto, ma molto basso in cielo, e tramonterà presto;

sarà visibile poco dopo il tramonto, ma molto basso in cielo, e tramonterà presto; Saturno sorge a Est verso le 21, dominando la costellazione dei Pesci . Al suo massimo, poco prima dell’alba, sarà alto quasi 50° sull’orizzonte meridionale;

sorge a Est verso le 21, dominando la costellazione dei . Al suo massimo, poco prima dell’alba, sarà alto quasi 50° sull’orizzonte meridionale; Giove apparirà nella seconda parte della notte nella costellazione dei Gemelli , formando un suggestivo triangolo con Castore e Polluce;

apparirà nella seconda parte della notte nella costellazione dei , formando un suggestivo triangolo con Castore e Polluce; Venere , la “stella del mattino”, sorgerà verso le 03:30 e brillerà più di ogni altro corpo celeste;

, la “stella del mattino”, sorgerà verso le 03:30 e brillerà più di ogni altro corpo celeste; Mercurio farà capolino poco prima dell’alba, difficile da osservare ma rintracciabile seguendo l’allineamento con Venere e Giove.

Costellazioni di fine estate

Le notti senza Luna sono anche l’occasione perfetta per riscoprire le costellazioni estive. In prima serata, verso Sud/Est, spicca il celebre Triangolo Estivo formato da Vega (Lyra), Deneb (Cigno) e Altair (Aquila). Guardando verso Sud si scorge il Sagittario e accanto Scorpione, dominato dalla rossa Antares. Con il passare delle ore, il cielo mostra anche i segni dell’autunno e dell’inverno imminente, come il Quadrato di Pegaso e, più tardi nella notte, Toro e Orione all’orizzonte orientale.