Ondata di caldo in Spagna: potrebbe protrarsi fino a domenica

L’ondata di caldo che ha investito la Spagna a partire da ieri potrebbe protrarsi almeno fino a domenica prossima, secondo quanto riferito dall’Agenzia statale di meteorologia (AEMET). Per la giornata odierna sono state diramate allerte per temperature elevate che riguardano l’intera Spagna peninsulare interna, dal Nord/Ovest fino al Sud del Paese. Nei prossimi giorni, le massime potranno toccare o superare i +40/+42°C in vaste aree, mentre le minime resteranno spesso sopra i +23/+25 gradi, in particolare nelle regioni centro-meridionali.

Complessivamente, sono previste temperature diurne superiori di 5-10 gradi rispetto alla media stagionale. Già ieri si sono registrati valori estremi, soprattutto nel quadrante sud-occidentale della penisola: la punta più alta è stata rilevata a Badajoz, dove il termometro ha raggiunto i 43,5 gradi alle ore 17.