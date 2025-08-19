Ondata di calore storica in Marocco: Laayoune segna +49,2°C

MeteoWeb

All’inizio di agosto, la città di Laayoune, nel Sahara occidentale, ha registrato un nuovo record mensile di temperatura: +49,2°C, superando il precedente primato di 47°C dell’agosto 2016. È quanto ha comunicato la Direzione Generale della Meteorologia marocchina (DGM), sottolineando che il Paese è da quasi 2 settimane interessato da un’intensa ondata di caldo che colpisce il centro, alcune aree costiere e il Sud.

Ondata di caldo in Marocco, le cause

Il fenomeno è causato dal Chergui, un vento caldo e secco proveniente dal Sahara, accentuato da particolari condizioni meteorologiche come l’anticiclone e la depressione desertica. La presenza di cieli sereni ha amplificato il riscaldamento durante le ore diurne, facendo registrare temperature fino a 13°C superiori alle medie stagionali. Domenica scorsa, 19 città marocchine hanno superato i 40°C.

Secondo la DGM, il Marocco aveva già registrato nel 2024 l’anno più caldo di sempre, con una temperatura media superiore di 1,49°C rispetto al periodo 1991-2020.