Opec+ annuncia aumento della produzione: +547.000 barili al giorno da settembre 2025

L’Opec+ ha dichiarato che aumenterà la produzione di 547.000 barili al giorno. Una mossa che, secondo gli analisti, mira a riconquistare quote di mercato in un contesto di prezzi del greggio resilienti. “Gli otto paesi partecipanti implementeranno un aggiustamento della produzione di 547.000 barili al giorno a settembre 2025 rispetto al livello di produzione richiesto per agosto 2025”, si legge nella dichiarazione concordata da Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman.