Un operaio muore nelle operazioni anti-incendio in Turchia: altri quattro feriti

MeteoWeb

Un operaio della forestale è morto dopo che un’autocisterna dei Vigili del Fuoco si è ribaltata durante operazioni per cercare di spegnere un incendio in provincia di Osmaniye, località nel sud della Turchia. Secondo quanto riferisce la televisione di Stato Trt, l’uomo si chiamava Adem Nazim Demirel. Altri quattro operai della forestale coinvolti nelle operazioni anti-incendio sono rimasti feriti a causa del ribaltamento dell’autocisterna, dovuto al fatto che l’autista ha perso il controllo del veicolo. I quattro sono stati trasferiti in ospedale.

Prima di oggi, almeno altre 14 persone, tra cui dieci operai della forestale, avevano perso la vita in Turchia per incidenti durante operazioni per spegnere gli incendi scoppiati in varie località del Paese.