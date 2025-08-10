Ortonovo, incendio boschivo sopra Luni: mobilitata la macchina dei soccorsi

MeteoWeb

Un incendio boschivo sta interessando la località Ortonovo, nel Comune di Luni. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile, in costante contatto con il Comune di Luni e con l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone, che segue da vicino l’evolversi della situazione. Sul posto stanno intervenendo squadre dei Vigili del Fuoco con il supporto dell’elicottero regionale per l’antincendio boschivo, insieme alle squadre da terra con volontari e mezzi provenienti dai Comuni di Luni, Castelnuovo Magra, Ameglia e Santo Stefano Magra.

L’incendio è attualmente sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica dell’area. Non risultano abitazioni a rischio.