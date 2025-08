Il padrone muore a 27 anni, il cane veglia la tomba da 12 giorni

MeteoWeb

Una storia di amore incondizionato e fedeltà infinita commuove l’estremo Est della Turchia. Un cane meticcio, che da 4 anni riceveva cibo e affetto da un giovane, veglia la tomba del suo padrone da ormai 12 giorni, senza mai allontanarsi. Il 21 luglio, Mujdat Esener, un neolaureato di 27 anni, è deceduto per un arresto cardiaco mentre tornava a casa. La sua salma è stata sepolta nel piccolo villaggio di Akocak, dove il ragazzo era solito prendersi cura del randagio. “Non si muove dalla tomba e all’inizio non mangiava né beveva“, ha raccontato il fratello di Mujdat, Enes. “Mio fratello lo nutriva ogni giorno per non farlo vagare per le strade“.

Il cane, un trovatello di cui Mujdat si era preso cura sin da cucciolo, è stato immortalato in uno scatto mentre giace accanto alla lapide. Un’immagine toccante che testimonia un legame profondo, capace di superare persino la morte. Enes ha assicurato che la famiglia si prenderà cura dell’animale, ma il cane, sebbene abbia ripreso a nutrirsi a causa delle alte temperature, continua a tornare puntualmente sul luogo di sepoltura, in una veglia silenziosa e commovente.