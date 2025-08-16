Parapendio precipita nel modenese: 50enne gravemente ferito ma fuori pericolo

MeteoWeb

Un 50enne residente a Montecreto ed esperto di volo a vela nella tarda mattinata è precipitato con il parapendio nel modenese. Decollato da Calvanella, sopra a Pian del Falco, quando è arrivato in una zona compresa tra il Cimoncino e il monte La Piazza, una corrente discensionale gli ha chiuso la vela e l’uomo ha cominciato a scendere a velocità sostenuta andando ad urtare contro le rocce, battendo torace, addome e colonna vertebrale. Sul posto il Soccorso Alpino e Speleologico oltre all’elicottero 118 di Pavullo. Dopo la valutazione da parte del medico anestesista, il paziente è stato trasportato sempre dall’elicottero all’ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità.

L’ultimo aggiornamento

Non è in pericolo di vita il 50enne precipitato col parapendio nella zona del Cimoncino, sull’Appennino modenese. Residente a Montecreto, infermiere, è stato portato in condizioni serie a Baggiovara dall’elisoccorso.